Polícia Civil prende dois irmãos suspeitos de tentativas de homicídio em Aquidabã

Policiais civis de Aquidabã, com o apoio da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, deram cumprimento a dois mandados de prisão contra dois irmãos investigados por tentativas de homicídio. As prisões ocorreram na manhã desta quinta-feira (19), no conjunto Terezinha, em Aquidabã.

Segundo as informações policiais, eles são suspeitos de envolvimento em duas tentativas de homicídios ocorridas neste ano, sendo uma no mesmo bairro onde moram e outra na rua do Reservatório, crime no qual quase a vítima perdeu a visão.

Na ação policial, foram cumpridos dois mandados de prisão e dois mandados de busca domiciliar. A Polícia Civil também estava apurando denúncias envolvendo os dois irmãos em furto de motocicleta na feira livre.

Eles foram detidos e encaminhados a uma unidade policial, onde já encontram-se à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

SSP