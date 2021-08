Prefeitura de Aracaju modifica os pontos de vacinação de AstraZeneca para os próximos dias

A partir desta sexta-feira, 20, em decorrência das adequações necessárias para otimizar a abertura de novas idades no calendário municipal de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju vai mudar os pontos de segunda dose (D2) da AstraZeneca. Entre essas mudanças está a Universidade Tiradentes, que deixará de imunizar esse público.

“Vamos utilizar o espaço da Unit para aplicação da primeira dose [D1] no novo público. Sendo assim, passam a aplicar a D2 de AstraZeneca as UBSs Santa Terezinha [Robalo], Cândida Alves [Santo Antônio]; Edézio Vieira de Melo [Santos Dumont]; Hugo Gurgel [Coroa do Meio], além da Faculdade Pio Décimo e o drive-thru no Parque da Sementeira. Nesse mesmo período, quem precisa tomar a segunda dose de Pfizer poderá fazê-lo no Externato São Francisco de Assis [Suissa] e na Sementeira”, detalha a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

O público para ambos os imunizantes foi ampliado. Quem precisa tomar a segunda dose até 31 de agosto da AstraZeneca já pode garantir o complemento do ciclo vacinal nesses pontos. Já para os que tomaram Pfizer, a ampliação só é válida para quem precisa receber a segunda dose até 27 de agosto. Ao todo, é esperado um público de aproximadamente 16 mil pessoas, sendo 12 mil de AstraZeneca e 4 mil de Pfizer.

Ponto fechado

Neste final de semana, de modo a aumentar as equipes de vacinação em pontos estratégicos da cidade, o ponto localizado no Auditório em anexo à Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos) não vai funcionar. A partir de segunda-feira, dia 23, ele volta ao funcionamento normal, vacinando gestantes, puérperas e lactantes (com código) a partir de 18 anos e administrando segunda dose de CoronaVac.

Ampliação

Também a partir desta sexta-feira, 20, a Prefeitura vai ampliar as idades de vacinação em Aracaju. Na sexta e no sábado, 21, será a vez das pessoas com 21 anos completos. Nesses primeiros dias, quem nasceu em 18, 19 ou 20 de agosto de 1999 também poderá tomar a D1. Já no domingo, 22, e segunda, 23, as pessoas com 19 e 18 anos poderão iniciar o esquema vacinal contra a covid-19.

É esperado um público de aproximadamente 27 mil pessoas nos quatro dias de aplicação, e para garantir o acesso ao imunizante é necessário levar um documento com foto, comprovante de residência no nome do usuário ou no nome dos pais, código para os drive-thrus e cartão de vacinação (se tiver).

Os locais para aplicação da D1 nas pessoas da faixa etária dos 18 aos 21 anos serão: Shopping Riomar, Aracaju Parque Shopping, Uninassau, Universidade Tiradentes (Unit), Estação Cidadania e drives da Sementeira e do 28BC.

Em todos os pontos os horários também serão ampliados. Nos drive-thrus, o horário de funcionamento nos quatro dias será até as 19h. Já em todos os demais pontos, as equipes aplicarão as doses até as 18h.

Foto André Moreira