Capela lança maior programa asfaltamento da sua história

Cerca de 20 ruas e mais de 41 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica vão levar mais qualidade de vida, conforto e valorização para o município de Capela a partir do lançamento do programa “Minha Rua Melhor”, ocorrido na última quarta-feira, 18. Realizada em parceria com o Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca (DNOCS), a ação é tratada como o maior programa de asfaltamento da história do município.

Prestes a completar 188 anos de emancipação política, Capela tem atuado com uma programação de comemoração ao aniversário, que ocorrerá no sábado, 28. Entre as atividades que englobam o mês especial de aniversário, estava previsto o lançamento de uma grande ação de infraestrutura, que culminou no programa Minha Rua Melhor e contou com a presença da população na solenidade ocorrida no bairro “Lá Vem Um”.

Além de parte do Lá Vem Um, cuja primeira rua asfaltada foi a Santa Cruz, a 1ª etapa deste programa contemplará as ruas da Palha, dos Bancários, do Riacho, Floriano Rocha, 2 de Fevereiro, Luiz Ferreira, Marinalva Souza, Vereador João Fernando e Arnaldo Oliveira Aguiar, além da travessa João Carlos da Silva, das Praça do SESP e Rio Branco, do Beco do Peixe, do Pilãozinho e de todo o conjunto Asa Branca.

O programa foi celebrado pela prefeita Silvany Mamlak, que relatou o orgulho em apresentar à população essa ação em pleno mês de aniversário do município. “Sou uma prefeita que sempre faz questão de trazer presentes nos meses de aniversário da cidade. São 188 anos e temos muito o que comemorar, mas também temos que olhar para o futuro”, declarou.

Estiveram presentes no evento diversas autoridades políticas, a exemplo do presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante; dos secretários da Prefeitura de Capela; dos vereadores do município e de lideranças políticas de diversas comunidades.

Ascom PMC