Preocupado com a insegurança, Joaquim da Janelinha solicita aumento de efetivo

Nessa última semana, Joaquim da Janelinha (PROS) esteve em reunião no seu escritório, com o coronel Neto, comandante do policiamento da capital; subcomandante Major Marcelo; o comandante da região sul, tenente-coronel Hilário Santana; e a presidente do Conselho de Segurança do bairro Farolândia, Patrícia Aragão.

Na reunião foram passadas as demandas de muitas comunidades; foi solicitado aumento do efetivo, principalmente do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM), já que o número de furtos com motocicletas no conjunto, segundo o parlamentar, só cresce a cada dia.

“Precisamos trazer mais segurança para os nossos comerciantes e população em geral, não só no Augusto Franco, como no Paraíso do Sul, São Conrado, Atalaia; toda região da Zona Sul. Em breve teremos novidade de um projeto-piloto para o conjunto Augusto Franco”, disse Joaquim que aproveitou para agradecer à vice-prefeita Katarina Feitoza, por intermediar essa oportunidade tão proveitosa.

Foto assessoria

Por Monique Costa