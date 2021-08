Repescagem e segunda dose somam 3.450 vacinados na quarta

Em mais um dia de imunização, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou com a primeira dose as pessoas contempladas no calendário de repescagem, com idade entre 52 e 55 anos, além das que justificaram ausência por conta de doença ou trabalho. Na repescagem desta quarta e quinta-feira, dias 18 e 19, são esperadas 7.500 pessoas.

Dos 3.450 vacinados nesta quarta-feira, 18, 950 receberam a primeira dose e 2.500 completaram o ciclo vacinal com a segunda. Com esse saldo, já foram vacinados na capital 390.019 aracajuanos, o que representa 58,6% da população.

A repescagem para essa faixa etária seguirá até esta quinta-feira, 19, tendo como pontos de vacinação os seguintes locais: Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), e os drive-thrus localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores (28BC).

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Para os postos volantes, além desses documentos, obrigatoriamente é necessário apresentar o código gerado no VacinAju.Os pontos fixos não necessitam de código.

Flávia Aidine foi vacinada no drive, após cadastro na repescagem com justificativa. “Vi a orientação sobre como me cadastrar para a repescagem, preenchi o formulário e anexei os documentos. Perdi a minha data por conta de um curso, mas recebi a autorização do cadastro, esperei um pouco para poder vir, mas estou feliz por estar vacinada”, disse.

Segunda dose

Com a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca e a alta adesão à campanha, o município ampliou os pontos de D2 desse imunizante. Sendo assim, as pessoas que receberam sua primeira dose até 31 de maio podem antecipar sua segunda dose nos pontos fixos localizados na Universidade Tiradentes (Farolândia), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Cândida Alves (Santo Antônio), UBS Santa Terezinha (Robalo) e Auditório Antônio Alves (Siqueira Campos). O horário de funcionamento é das 8h às 16h.

O drive-thru do Parque da Sementeira, que funciona das 8h às 17h, também é ponto de segunda dose de AstraZeneca. Não é necessário apresentar código para receber a segunda dose, apenas documento de identidade com foto, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Vacinado no ponto da Unit, o senhor Gilmar dos Santos, 52 anos, deu o recado. “Com a segunda dose a gente se sente mais seguro. E todos devem vir tomar também. Ninguém pode deixar de se vacinar”, alertou.

Logo pela manhã, antes de ir trabalhar, Gilda Santos foi garantir a sua segunda dose na UBS Edézio Vieira de Melo. “Sabemos que nossa proteção maior vem de Deus, mas essa vacina representa saúde. E nós devemos nos beneficiar com tudo que a medicina e a ciência nos dão, principalmente a oportunidade de tomarmos essa vacina”, refletiu.

Fonte e foto assessoria