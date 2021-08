Ribeirópolis recebe 3 ônibus Escolares por meio de Emendas de Laércio Oliveira

Na tarde desta quarta-feira, 18, o prefeito do município de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL) e a vice-prefeita, Maria de Nelson, receberam a visita do deputado federal e presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira (PP). No momento foi realizada a entrega de 3 ônibus escolares por meio de Emendas de autoria do deputado no valor de R$ 822 mil que serão utilizados para compor a frota de veículos.

Rogério utilizou a oportunidade para agradecer a Laércio pelos recursos destinados e carinho com a cidade de Ribeirópolis. “Logo estaremos buscando ainda mais melhorias para nosso lugar. Fico feliz em dividir esta conquista com as presenças da vice-prefeita, secretários municipais, vereadores, assessores, servidores municipais e amigos”, relatou.

Ainda durante a visita, Laércio reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para liberar recursos para nossa cidade colocando seu mandato à disposição. O deputado elogiou todo o trabalho realizado pela prefeitura de Ribeirópolis pela dedicação e empenho da gestão.

Para finalizar, os gestores também conversaram sobre diversos assuntos, entre eles política, projetos e reivindicações de Laércio ao longo de sua trajetória, potencialidades da região e a destinação de emendas parlamentares não somente para Ribeirópolis, mas também para Sergipe como um todo.

