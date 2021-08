Salgado retoma Programa de Combate à Esquistossomose

A Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do setor de Endemias, reativou o Programa de Combate e Controle da Esquistossomose no município. O programa estava parado há oito anos, o que dificultou o controle da doença e deixou a saúde dos salgadenses vulnerável.

E as equipes já começaram na última segunda-feira, 16 de agosto. Os profissionais do setor de Endemias analisaram o material fecal contido em lâminas. O objetivo é tentar identificar os ovos do schistosoma mansoni. Essa primeira etapa é chamada de análise, cuja realização é feita no próprio município.

Porém, o material fecal analisado e contido em lâminas será encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) para uma revisão. Só depois disso, é possível dizer se existe a contaminação ou não. Entretanto, ao retomar o programa, a atual gestão reafirma seu compromisso com a saúde dos salgadenses tentando controlar uma doença que causa danos sérios à saúde e pode até matar.

Ascom – Prefeitura de Salgado