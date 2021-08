Santana do São Francisco paga salários de agosto no dia 18

A Prefeitura de Santana do São Francisco anunciou na última quarta-feira, 18, o adiantamento dos salários de 100% dos servidores públicos efetivos do município. O pagamento da folha salarial tem ocorrido de forma adiantada desde o início da gestão do prefeito Ricardo Roriz e representa uma injeção de R$ 1.306.464,62 milhões mensais na economia do município ribeirinho.

Com cerca de 7.844 habitantes, Santana sobrevive predominantemente do artesanato em barro, da pesca e da agricultura familiar, além de depender diretamente de uma gestão que promova o pagamento do funcionalismo público em dia.

Para o prefeito Ricardo Roriz, os oito meses de adiantamento nos vencimentos devem ser classificados como uma obrigação cumprida, mas que possui méritos de uma gestão que prioriza os servidores e o comércio local. “Nós buscamos iniciar o mandato com um choque de gestão para que o nosso povo perceba o potencial que tem quando há uma administração que se preocupa com o bem-estar deles. Desde então, essa política de adiantamento dos salários tem sido um sucesso, mesmo em tempos de pandemia, em que a economia enfrenta sérios problemas”, detalhou.

O prefeito explica que, para além da injeção mensal na economia, a Prefeitura de Santana tem auxiliado as famílias que estão nas linhas da pobreza e da extrema pobreza. “A gente reativou o Comitê Vida Sem Fome e retomamos a entrega de números recordes de cestas básicas ao mês. Somente neste mês de agosto foram entregues 600 kits de alimentação. Isso é trabalhar para todos e buscando o melhor para o município”, concluiu.

Por Innuve Comunicação