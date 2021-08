São Cristóvão divulga calendário de vacinação contra a covid para 19 e 18 anos

São Cristóvão amplia a vacinação contra a covid-19 nesta sexta (20) para as pessoas de 19 anos ou mais e neste sábado (21) para os de 18 anos ou mais. Em decorrência da logística de distribuição das doses, nesta sexta (20) a vacinação iniciará às 13h até às 16h, ou até acabarem as doses. No final de semana a vacinação inicia às 9h e segue até às 16h, com intervalo de uma hora para almoço das 12h às 13h. Confira o calendário:

Vacinação covid-19:

Sexta (20) – 19 anos ou mais

Sábado (21) – 18 anos ou mais

Na sexta a vacinação ocorre em 10 pontos da cidade, confira:

– Universidade Federal de Sergipe- UFS (Centro de Vivência); domingo a domingo

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); seg. a sexta

– Salão da paróquia do Loreto (Eduardo Gomes); domingo a domingo

– UBS Jairo Teixeira (Centro); domingo a domingo

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado); seg. a sexta

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo); seg. a sexta

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);seg. a sexta

– UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves) segunda, quarta e sexta;

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha) terça e quinta;

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria); domingo a domingo

– Caps Valter Correia (Divineia). sábado e domingo

A vacinação inclui também as segundas doses para todos que se encontram no prazo. Já durante o final de semana a vacinação ocorre em 5 pontos da cidade. Confira:

– Universidade Federal de Sergipe UFS (Rosa Elze);

– UBS Jairo Teixeira (Centro)

– Salão da Paróquia do Loreto (Eduardo Gomes)

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia)

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

Para se vacinar basta levar documento de identidade, comprovante de residência de São Cristóvão (ou no nome de alguém que possa comprovar vínculo, como pai, mãe, esposo e esposa), e cartão SUS ou CPF. No caso da 2ª dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação da covid e identidade.

Foto: Heitor Xavier