Senadora reúne com ministro da Infraestrutura para tratar sobre as obras da BR-101 

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) esteve com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Na pauta, o calendário das obras de duplicação da BR-101 no trecho norte que vai de Aracaju até Propriá. A obra se arrasta há décadas e, no entender da democrata, precisa ser agilizada para melhorar, não só o tráfego, mas contribuir para a segurança de condutores e transeuntes, bem como para o desenvolvimento do Estado.

“Foi uma conversa muito produtiva e o ministro Tarcísio nos informou que foi publicado na terça-feira (17), no Diário Oficial da União o contrato da nova empresa que assumirá as obras no trecho Pedra Branca a Carmópolis. Também nos disse que dos 40km que compõem o trecho de Japaratuba a Propriá, 36km já estão duplicados, faltando apenas a parte da Polícia Rodoviária Federal (trevo que dá acesso a Propriá e ao povoado Pirunga), devendo ser entregue até o final deste mês”, disse Maria.

Acompanhada do diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), general Santos Filho, e do superintendente do DNIT em Sergipe, Alexandre Monteiro da Cunha, Maria do Carmo lembrou da importância da BR-101 que tem 206,1 km, considerando desde o Km 0 (Propriá-Divisa AL/SE) até o km 206,1 (Cristinápolis-Divisa SE/BA). Em Sergipe, a duplicação se estende por 153 km, sendo que desse total cerca de 110 km já estão concluídos.

A senadora Maria do Carmo destacou que a primeira etapa duplicada foi de Pedra Branca, sendo alcançado do km 77,3 ao Km 93,4 em Nossa Senhora do Socorro. A segunda etapa foi do Km 0 ao km 77,3 (trecho norte) e do Km 93,4 ao Km 153, em Estância. Ao todo já foram investidos mais de R$ 842 milhões. Até a conclusão da obra, estima-se um investimento da ordem de mais R$ 274,5 milhões. “Esperamos que tudo saia dentro do que está programado para que possamos liberar toda essa estrada que é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado”, disse Maria.

