TCE determina volta de servidores vacinados e define data para retorno das sessões presenciais

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) aprovou no Pleno desta quinta-feira, 19, o Ato Deliberativo nº 980, que estabelece uma nova etapa na volta das atividades presenciais nas dependências do órgão, com foco na prevenção e no enfrentamento da Covid-19.

Conforme ficou estabelecido, a partir do dia 23 de agosto, o Tribunal restabelecerá o regime de trabalho presencial dos servidores já imunizados com as duas doses da vacina, respeitada a carência de 14 dias após esquema vacinal completo.

Além disso, as sessões presenciais das câmaras e do Pleno serão retomadas, com restrição de público, a partir do próximo dia 16 de setembro.

“Com a vacinação chegando a cada vez mais faixas etárias, felizmente temos visto uma redução nos novos casos de covid-19, o que nos leva a avançar um pouco mais nesse retorno gradual”, destacou o conselheiro presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

Ainda segundo ele, mesmo com a melhora do cenário epidemiológico, o Tribunal de Contas segue adotando ações que objetivam manter um ambiente seguro no edifício-sede, de modo a não agravar os riscos de contágio.

Por DICOM/TCE