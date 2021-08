Vereador Bittencourt comemora aprovação do PL do Executivo

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) defendeu e comemorou a aprovação do Projeto de Lei nº 197/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Aracaju a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) destinado à execução do Programa Aracaju Cidade do Futuro.

Com recursos de mais de R$500 milhões, o programa representa o maior pacote de investimentos da história do município. De acordo com Bittencourt, é um grande feito para a cidade de Aracaju.

“Não é um feito apenas da administração. É um volume de obras que será realizado e a Câmara de Vereadores sente-se muito orgulhosa em ter aprovado um montante de aproximadamente mais de 500 milhões de reais. É importante destacar que foi um puro mérito da administração de Aracaju, que vem em uma crescente de organização administrativa financeira. Esse empréstimo que estamos conseguindo é um empréstimo de um banco internacional ligado ao BRICS, toda a elaboração do projeto foi feita pelos técnicos da prefeitura de Aracaju, só nisso, é uma economia de algo em torno de 5 milhões de reais”, destacou.

O parlamentar agradeceu aos vereadores que votaram favorável à aprovação do PL e destacou que o programa Cidade do Futuro irá beneficiar a região que mais precisa da cidade de Aracaju.

“O volume de obras é na região que mais precisa da cidade de Aracaju: a periferia e os bairros da antiga zona de expansão. Quero parabenizar os vereadores que aprovaram e lutaram, e também, lamentar algumas interpretações equivocadas que foram apresentadas por alguns vereadores da oposição, e que no fim das contas, tinham o objetivo de travar o projeto, o que é um equívoco. Parabéns, sobretudo, à população de Aracaju e ao prefeito Edvaldo Nogueira”, destacou.

Por David Rodrigues