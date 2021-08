A escolha do candidato da base

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma observação feita na noite de ontem por um articulador político, que atua e convive nos meios políticos e observa a força que os fakes news, jogados nos grupos, influenciam setores da imprensa. As informações postadas na internet têm o tom de verdade e são jogadas à sociedade por veículos que geralmente não checam a publicação e, naturalmente, provocam confusão e causam mal estar no alvo previsto pelos autores das notícias inverídicas. Às vezes são coisas desconcertantes e que levam às vítimas a uma situação de irritação profunda, porque nesses casos a mentira assume força de verdade.

Este é um período prenhe de falsas notícias, em razão de uma exagerada antecipação da montagem de estrutura para as eleições de 2022. Mesmo que falte 12 meses para início da campanha, embora a mobilização dos prováveis candidatos se inicie até mesmo antes das convenções, já está sendo divulgada uma série de informações que não passa de palpites sem fundamento, de segmentos vinculados a políticos que tentarão mandato em 2022, notadamente os majoritários. Vive-se um momento que tudo precisa ser bem confirmado, se buscar a fonte original, para constatar o fato, certificar-se de todos os dados e publicar.

Atualmente circula nas redes – e já passou por alguns programas de radio de Aracaju e cidades do interior – que o governador Belivaldo Chagas (PSD) vai prorrogar a reunião da base aliada para dezembro ou janeiro. “Não é verdade”, disse o articulador político, lembrando que Belivaldo sempre anunciou a segunda quinzena de setembro, se estendendo até a primeira semana de outubro, para a reunião com lideranças partidárias que integram o bloco que o apoia. Esclarece que não será apenas uma reunião, mas algumas e o anúncio do candidato indicado pela base, não sairá imediatamente após essas primeiras reuniões.

Pode ir mais além, para que haja tempo de avaliação por parte do governador e o anuncio oficial daquele que obtiver maior preferência da base e mantenha unida a aliança, para que obtenha êxito nas eleições em outubro de 2022. O indicado tem que expor um perfil político do bloco e tenha condições de dar continuidade ao projeto político já definido. O articulador deixou claro: “a escolha final é de Belivaldo e será anunciado pelo tempo medido por seu relógio”. Disse e continuou: “quem quiser medir o horário pelo relógio pessoal não terá problema: saia candidato sem contar com o apoio da base”.

A exigência, que a maioria deseja, é que não haja discordâncias que possam provocar um rompimento, embora seja visto como normais desentendimentos no período dessas reuniões, mas que todos saiam úmidos depois da indicação final feita por Belivaldo Chagas. É isso que a maioria do grupo espera.

França elogia Alessandro

Durante jantar em Brasília, o ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), revelou a um amigo sergipano que, apesar de ter conhecimento de certa rejeição Sergipe, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) “é um dos melhores políticos do Brasil”.

*** Acrescentou que se trata de “um grande nome para compor a chapa a presidente da Republica (em uma terceira via), o que de imediato foi concordado pelo amigo de Sergipe, que conhece de perto o senador”.

Edvaldo candidato do PDT

O PDT Nacional, através do seu presidente Carlos Lupi, sugere o nome do prefeito Edvaldo Nogueira como candidato do partido ao Governo do Estado.

*** Segundo fonte bem avisada, a sugestão para Governo do nome de Edvaldo é uma estratégia do partido, para fortalecer a candidatura de Ciro Gomes (PDT) a presidente da República, em todo País.

Não faria isso

A mesma fonte disse que “Edvaldo Nogueira está pondo o seu nome como candidato para escolha da base aliada e seguirá tudo o que foi traçado pelo grupo sobre a decisão”.

*** – O prefeito só será candidato à sucessão caso seja o indicado pela maioria dos partidos e anunciado pelo governador Belivaldo Chagas, disse.

*** E concluiu: “ele não fugirá a esse compromisso e vai apoiar quem for o indicado”.

Isso abre a guarda

Quando a notícia da indicação de Edvaldo a governador surgiu mais cedo, membros do grupo disseram que isso “abre a guarda para que outros partidos também façam à mesma coisa”.

*** Admitiu que “quanto mais lançamentos, mais nomes”.

Laércio na disputa

Quem também é candidato s governador, para escolha da base aliada, é o deputado Laércio Oliveira (PP), que vem fazendo visitas diárias a cidades do interior.

*** Laércio, que também libera recursos para municípios, deixa claro que está na disputa dentro da base, mas apoia quem o grupo escolher e Belivaldo indicar.

Fábio explica

O presidente do PDT em Sergipe, Fábio Henrique, disse ontem que o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, fez uma avaliação genérica para o Brasil, em relação à força de Ciro Gomes.

*** E disse que em dez Estados o PDT é forte, citando também Sergipe e Edvaldo Nogueira como um nome que pode disputar o Governo.

*** Segundo Fábio, quando Lupi esteve em Sergipe ouviu de Edvaldo que “posso até ser candidato, mas estarei liderado pelo governador Belivaldo Chagas”.

PT fecha com Rogério

O senador Rogério Carvalho (PT) ainda não conversou com todo o partido sobre sua candidatura a governador, mas há a legenda está absolutamente fechada com ele.

*** Rogério tem se reunido com as tendências partidárias, que estão fechando com ele.

*** Dia 03 de setembro retorna a Sergipe e agiliza a sua candidatura, inclusive com a presença do pessoal de marketing que já monta toda a estrutura em outubro.

Em apoio total

O candidato petista, entretanto, repetirá composições feitas em anos anteriores e não fará exigências sobre a questão ideológica. Só não vai com partidos ligados a Bolsonaro.

*** Entretanto, sequer vai exigir que o voto a presidente seja em Lula da Silva. O momento exige diversidade eleitoral.

*** Segundo um aliado, Rogério vai insistir no apoio do PSDB a sua candidatura e terá novas conversas com Eduardo Amorim sobre isso.

Mitidieri e o momento

Sobre candidatura ao Governo do Estado em 2022, o deputado federal Fábio Mitidieri diz que está “tranquilo, consciente do meu trabalho e sabendo que o momento certo é quando Belivaldo entender que deve reunir o grupo”.

*** – Até porque, ninguém é candidato de si só. Sem apoio do grupo, não existe candidatura, disse Mitidieri.

*** O deputado vai continuar construindo sua caminhada “junto ao nosso agrupamento, respeitando todos os bons nomes que temos, mas sabendo do meu potencial”, concluiu.

Mantém pré-candidatura

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse ontem que está mantida a sua pré-candidatura a governador do Estado.

*** Mas tudo ainda com cautela, porque ninguém está anunciando: “agora apareceu Edvaldo Nogueira no jogo, então está todo mundo jogando”.

*** Francisquinho foi a Itabaianinha e Richão dos Dantas e Tobias Barreto, na semana passada. Disse que ficou muito feliz com a espontaneidade das pessoas, que mostram um semblante de necessidade de mudanças.

Um bom bate papo

Gabriella Bridi – Santa Catarina: Secretaria de Estado de Saúde confirma transmissão comunitária da variante delta. 43 casos confirmados, duas mortes. Não descuidem!

Variante Delta – Casos da variante delta do coronavírus devem explodir em setembro em SP, aponta projeção de ferramenta da USP e Unesp.

Rodrigo Maia – Como podemos ter à frente da Educação alguém tão despreparado, ignorante e preconceituoso? Mais um louco do governo Bolsonaro.

Rogério Carvalho – Mais um reajuste do gás de cozinha durante o Governo Bolsonaro. O que está ruim ainda pode piorar!

Higor Ferreira – Você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte.

Sensacionalista – ‘Tem muita gente melhor do que eu por aí. Não faço questão de ser presidente’, diz Bolsonaro com três anos de atraso.

Miranda Sá – Eisenhower: “Um povo que dá mais valor a seus privilégios do que a seus princípios acaba perdendo ambos”.

Tamarindo – Horrível ser uma leitora de livros que nunca foram nem nunca serão vendidos no Brasil e ganhar em real na administração Paulo Guedes.