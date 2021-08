A semana termina com o recebimento de mais 61.040 vacinas contra a Covid-19 para Sergipe

Na tarde desta sexta-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde recebeu mais duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde que totalizam 61.040 mil doses de vacinas para a campanha de imunização contra a Covid-19. Os imunobiológicos chegam a Sergipe em dois lotes nas pautas de entrega.

O primeiro lote contém imunobiológicos Coronavac, são 35.300 doses que chegaram no aeroporto de Aracaju às 12h30. O segundo chegou algumas horas depois, contendo 25.740 doses da Pfizer. Com esse novo quantitativo, o estado contabiliza 2.178,390 doses recebidas do Governo Federal.

Os municípios sergipanos receberam, até o momento, 1.953,925 imunizantes, entre primeira (D1) e segunda dose(D2). Em relação às aplicações de D1, 1.273.440, pessoas já estão parcialmente imunizadas e tomaram a D2 429.371 e a dose única alcançou 39.426 adultos. Sendo assim, o percentual da população vacinada com primeira dose alcança a marca de 56,62% e 20,22% receberam a segunda aplicação ou dose única.

Informações e foto SES