Aracaju realiza programação para vacinação de jovens de 18 a 21 anos neste sábado e domingo

O calendário de imunização contra covid para jovens de 18 a 21 anos deve atrair mais de 27 mil pessoas para os pontos de vacinação da capital sergipana.

A Prefeitura de Aracaju promoverá ações esportivas, musicais e de orientação para o mercado de trabalho, nos dias 21 e 22, no drive do Parque da Sementeira, no Jardins, e na Estação Cidadania, no Bugio.

A programação é realizada pelas Secretarias Municipais da Saúde, da Juventude e do Esporte, da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funaju), e contam com apoio logístico da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Guarda Municipal (GMA).

Na avaliação da secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, a conclusão do cronograma de vacinação para adultos na capital é resultado do planejamento diário da equipe do Programa de Imunização.

“Diariamente, a equipe da Secretaria de Saúde discute ações e logística de vacinação. O cronograma é pensando considerando o quantitativo de doses, de população por faixa etária e pontos estratégicos de vacinação. Depois de sete meses de campanha, estamos concluindo a vacinação da população adulta com perda mínima de doses e mais de 600 profissionais envolvidos. A ação deste fim de semana celebra o trabalho integrado da Prefeitura”, declarou.

Atividades

As equipes da Fundat montarão na Estação Cidadania um ponto fixo para realizar pré-inscrição para oficinas online de capacitação; cadastro e atualização de currículo; orientação para emissão da carteira de trabalho digital; formalização de Micro empreendedor Individual (MEI). Já no Parque da Sementeira, será realizada panfletagem.

“É maravilhoso ver o avanço da Prefeitura de Aracaju na vacinação, pois tem sido um momento de grande alegria para todos que estão esperando por sua vez. É um privilégio fazer parte dessa gestão comprometida com o trabalho e que promove o desenvolvimento da nossa cidade. Acredito que essa ampliação de faixas etárias vai impactar ainda mais na redução de casos da covid-19”, explica a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

A Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte preparou um conjunto de ações especiais para o final de semana no qual jovens de 18 a 21 anos serão vacinados. Sorteio de brindes, atividades físicas e orientações a respeito da importância dos exercícios físicos na saúde e no bem-estar da população são alguns dos diferenciais que as equipes da Sejes levarão à Estação Cidadania.

Para o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, esse é um momento muito especial, pois marca a imunização do público mais jovem. “Ver a nossa juventude recebendo a vacina, se protegendo, é isso que nos motiva”, diz.

“Nós temos plena consciência da importância da atividade física e do esporte também para a melhoria da nossa saúde, e o aumento da nossa defesa. Esporte, atividade física, juventude e vacinação têm tudo a ver, e por isso a Sejesp está participando com muita alegria desse momento”, destaca Thiessen.

Contribuindo com uma pegada cultural e de animação da programação especial, a Funcaju promoverá apresentações musicais para o público com DJs aracajuanos, das 12h às 18h. Serão três DJs em cada local nos dois dias, garantindo um repertório musical jovem e em ritmo de celebração. As apresentações fazem parte das entregas dos projetos executados pela Lei Aldir Blanc na capital sergipana.

Parcerias

Além das ações municipais, a Prefeitura conta com apoio de empresas na campanha de vacinação contra covid-19. O supermercado Massimo colocará promotoras entregando brindes para os jovens vacinados e também preencherá dados pessoais para realização de sorteios de itens como bicicleta, tablet, celular. O sorteio será realizado no Massimo Supermercado da Alameda, através de uma live no Instagram da loja, no dia 23 de agosto, às 16h.

O curso intensivo para Enem, Explicaê, também irá realizar ação. Serão 200 bolsas doadas para os jovens de 18 a 21 anos vacinados. A ação premiará os 50 primeiros vacinados de cada dia que enviar foto do cartão de vacinação e do RG para o perfil do Explicaê no Instagram.

Vacinação

A partir desta sexta-feira, dia 20, jovens entre 18 e 21 anos poderão se vacinar contra covid-19. Aracajuanos de 20 e 21 anos serão vacinados na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21. Já a população de 18 e 19 anos poderá receber a primeira dose no domingo, dia 22, e na segunda-feira, dia 23.

Para ter acesso ao imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

Nessa etapa, os usuários poderão optar por um dos cinco pontos fixos, das 8h às 18h, instalados nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Também será possível receber a primeira dose da vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 19h, após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Aracaju vacinou, até o momento, 390.707 pessoas com a primeira dose, o que representa 58,76% de toda a população – e 76,02% dos adultos. Já com a segunda dose (ou dose única), já foram imunizados 157.970 aracajuanos, o que equivale a 23,75% de todos os aracajuanos.

Foto: Marcelle Cristinn

Informações SMS