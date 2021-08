Autor  de roubos no bairro Santa Maria morre após troca de tiros com policiais

Uma equipe de policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc), no início da tarde desta quinta-feira, 19, no Loteamento Paraíso do Sul, bairro Santa Maria, foi recebida a tiros por um homem armado com um revólver calibre 38, identificado inicialmente como João Paulo.

Segundo os policiais, no momento em que a equipe do Denarc fazia uma investigação na localidade, o homem, ao avistar os policiais à paisana, sacou um revólver e passou a deflagrar diversos tiros contra a equipe. Ele era investigado por compor um grupo criminoso e também é apontado como autor de vários roubos na região.

Após intensa troca de tiros, o João Paulo foi alvejado e conduzido ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação teve o apoio de policiais do Batalhão da Radiopatrulha, que chegaram logo após pedido de apoio.

“Tínhamos conhecimento de que criminosos daquela região estão em guerra pelo comando do tráfico de drogas, além de alguns assaltos que este criminoso cometeu no último final de semana na região, motivo pelo qual a equipe estava na localidade fazendo levantamentos”, explicou o diretor do Denarc, delegado André David.

Fonte e foto SSP