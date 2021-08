Belivaldo já disse que em 2022 todos devem ficar sintonizados na AM e FM, referindo-se a André Moura e Fábio Mitidieri

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que colocou seu nome à disposição da base aliada para ser o candidato a governador do Estado em 2022, esteve ontem em Simão Dias, ao lado do governador Belivaldo Chagas (PSD).

Mitidieri participou, ao lado de lideranças do município, e do ex-deputado federal André Moura, provável candidato ao Senado do bloco, da entrega da reforma do Ginásio de Esportes José Maria Costa, obra do Governo do Estado, que favorece à prática de diversas modalidades esportivas, o que favorece à juventude de Simão Dias.