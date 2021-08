Concluído processo de seleção para contratação professores

A lista com os nomes dos classificados foi publicada no Diário Oficial do Município e está disponível também no site da Prefeitura de Aracaju. Este é o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação temporária de profissionais que deverão atuar no âmbito da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

A previsão é de que 200 professores substitutos sejam convocados de imediato, mas o Edital nº01/2021 prevê a contratação de 398 conforme necessidade das unidades escolares da rede municipal de ensino. Ainda segundo o edital, o chamamento desses profissionais se dará por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), responsável pela execução do PSS, e será de acordo com a ordem classificatória, distribuídos em diversas áreas de atuação, como Educação Infantil, Línguas Portuguesa e Inglesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Artes e Educação Física. Os profissionais convocados aptos à exercer a função cumprirão jornada de trabalho de até 40h semanais, a serem distribuídas em até dois turnos, de acordo com a necessidade da escola, e com relação à lotação do candidato classificado, a oferta se dará conforme o surgimento de vagas. O contrato terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os próximos passos do certame são a entrega de documentos, exames admissionais e submissão à inspeção de saúde, todos de caráter eliminatório. Para ter acesso aos editais do Processo Seletivo, inclusive, ao resultado final, clique aqui.