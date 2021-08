CUT Sergipe entrega à UFS Moção de Apoio ao Professor Ilzver de Matos Oliveira

Deputados em Diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal à UFS também receberam a moção manifestando apoio da luta sindical contra o racismo institucional

Por: Iracema Corso

A Moção de Apoio ao Professor Ilzver de Matos Oliveira, aprovada na 16ª Plenária Estatutária da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) foi entregue ao reitor da UFS Valter Joviniano durante a Diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, representada pelos deputados federais Carlos Veras (PT/PE) e João Daniel (PT/SE), na quinta-feira, 19 de agosto.

O professor Fernando Gramoza, representante da UNEGRO, acompanhou a diligência e fez a entrega da Moção de Apoio da CUT Sergipe. Segundo Gramoza, a diligência foi necessária para obter informações sobre o processo da nomeação e posse do doutor Ilzver, selecionado para a vaga de professor do Departamento de Direito da UFS. O professor Fernando explicou que o prazo do concurso da UFS já ia expirar, mas a universidade estendeu por mais um ano para que haja tempo de resolver a questão.

“Fomos informados de que tem um prazo de 15 dias para a nomeação do professor Ilzver, após o parecer do Conselho Universitário, emitido no dia 14 de agosto. Até o dia 29 de agosto, a Universidade terá que nomear o professor Ilzver. Mesmo que após a nomeação de Ilzver, apareçam outros trâmites judiciais, pois o professor Usiel, do Departamento de Ciências Contábeis de Itabaiana, entrou na Justiça requerendo a vaga”, explicou Gramoza.

Secretária de Combate ao Racismo da CUT/SE, Arlete Silva, não pôde acompanhar a Diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal porque aconteceu no mesmo horário da assembleia geral do SINTESE. Arlete Silva avaliou que a união do movimento sindical e do movimento social de Sergipe é muito importante para impedir que seja praticada hoje, amanhã e sempre a injustiça secular do racismo institucional.

Ainda na quinta-feira, outra diligência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal aconteceu no prédio da Defensoria Pública da União para tratar das ilegalidades cometidas durante a Reintegração de Posse da Ocupação João Mulungu, no dia 24 de maio, em Aracaju.

Foto assessoria