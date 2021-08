Deputada Diná Almeida participa de agenda do governador em Simão Dias

A extensa agenda do Governo de Sergipe no município de Simão Dias começou ainda na manhã desta sexta-feira, 20, e contou com a presença de diversas autoridades políticas. A deputada estadual Diná Almeida participou da programação desde o primeiro evento, a inauguração da reforma do Ginásio de Esportes José Maria Costa.

Em seguida, teve assinatura da Ordem de Serviço para ampliação dos passeios com iluminação na rodovia Lourival Batista e assinatura do protocolo de Intenção entre o Governo do Estado, Banese e Instituto Banese para restauração, reforma e ampliação do prédio centenário onde será instalado o futuro Centro Cultural do município. Entre as boas notícias, o governador Belivaldo Chagas citou também uma emenda parlamentar de Diná Almeida que será destinada ao município.

“Qualquer parlamentar que vista a camisa de um mandato em prol do desenvolvimento de seu estado, fica feliz num momento como esse”, pontuou Diná Almeida.

Além da entrega do ginásio e das assinaturas, a população recebeu uma ambulância para o hospital, instrumentos musicais para a Associação Religiosa de Culto Afro do Povoado Caraíbas de Cima e palma forrageira para alimento dos rebanhos.

Encerrando a programação, foi anunciada a construção da nova ponte do povoado Ilhota.

Fonte e foto assessoria