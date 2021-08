Diná participa de reinauguração de CEO em Laranjeiras

A deputada estadual Diná Almeida participou, na tarde desta quinta-feira, 19, da solenidade de entrega do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Laranjeiras. Assim como os demais CEOs em Sergipe, a unidade de Laranjeiras é administrada pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), com suporte da Secretaria de Estado da Saúde (SES) – que são uma das frentes de atuação do ‘Brasil Sorridente’, do Governo Federal em parceria com o Governo de Sergipe.

O CEO foi totalmente reestruturado após um investimento de quase R$ 185 mil do Governo do Estado. Os quatro consultórios da unidade foram entregues bem equipados e prontos para atender à população do município e da região com mais qualidade. “Sinto uma alegria imensa a cada entrega de obra que muda para melhor a realidade de tantas famílias pelo interior sergipano”, celebrou a deputada, que estava acompanhando o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Simone Feitosa, e a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, além das demais autoridades presentes na ocasião.