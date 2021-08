Encerra dia 23 prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso público de agente de polícia judiciária e escrivão da polícia civil

A aplicação das provas do concurso público acontece no dia 19 de setembro

Termina na próxima segunda-feira, 23, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso público de Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado. O certame, que acontece no dia 19 de setembro, é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

O concurso público proverá, para o cargo de agente de polícia judiciária, 35 vagas em ampla concorrência, 10 reservadas para candidatos com deficiência e cinco reservadas para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes.

Já para o cargo de escrivão de polícia, o certame irá prover sete vagas para ampla concorrência, duas reservadas para candidatos com deficiência e uma reservada para candidatos que se autodeclararem afrodescendentes.

A Sead retificou o cronograma previsto anteriormente. Com a alteração, a prova discursiva valerá 20 pontos e será constituída de redação acerca de tema de atualidades, a ser respondida em até 30 linhas.

A divulgação da relação final dos candidatos com inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência e a disponibilização da consulta individual à situação final de atendimento especial estarão disponíveis a partir da próxima sexta-feira, 27.

Já a publicação do edital, que informará sobre a prova e a data da disponibilização do link de consulta individual dos locais das provas objetivas, está prevista para acontecer no dia 10 de setembro deste ano.

A aplicação das provas do concurso público acontece no dia 19 de setembro. A partir das 19h do dia 22 de setembro, o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva estará disponível.

Os dias 23 e 24 de setembro, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, será o prazo para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e contra o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.

A divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e do resultado provisório nas provas discursivas ocorrerá no dia 15 de outubro deste ano.