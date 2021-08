Exposição dos 20 anos da ‘Aracaju Moto Fest’ até 30 de agosto

Motocicletas de diferentes estilos e altas cilindradas estão em exibição no Shopping Jardins

Neste ano, uma das principais festividades voltadas ao motociclismo do Norte-Nordeste celebra duas décadas de história e o Shopping Jardins brinda as famílias com uma exposição de acelerar o coração. Até o dia 30 de agosto, belas e possantes motocicletas de diferentes estilos estão estacionadas na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo.

A mostra tem acesso gratuito e convida o público de todas as idades a conhecer e apreciar de perto a cultura motociclística. Oportunidade para apreciar de perto uma autêntica Harley Davidson Electra Glide Shovelhead de 1975. A preciosidade de 46 anos esbanja estilo e remete o público a uma agradável viagem pela década dos festivais musicais, do rock progressivo, do movimento hippie e sua calça boca de sino.

Dentre as diferentes máquinas voltadas para quem gosta de curtir a vida na cidade, na estrada ou próximo à natureza, as Harley Davidson XL 1200 de 2018 e Road King Police de 2013 são alguns dos destaques. Pertencente à família de motocicletas urbanas mais clássicas, a XL-1200 tem visual diferenciado que traduz a expressão de “Rock’n Roll sobre duas rodas”. Já a Road King Police é uma preciosidade da frota da Polícia Rodoviária Federal – uma máquina robusta, versátil e com visual imponente.

‘Aracaju Moto Fest’

Realizada, tradicionalmente, no mês de novembro desde 2001, a festividade costuma reunir motoclubes e visitantes de diferentes cantos do país na Orla da Praia de Atalaia. Ao som de boa música, o evento apresenta um incrível desfile de motos customizadas e de altas cilindradas, lançamentos da indústria motociclística e atividades que proporcionam bons encontros e entretenimento às famílias.

Há duas décadas, o ‘Aracaju Moto Fest’ movimenta o trade turístico e aquece a economia local, consolidando-se como um dos mais importantes eventos de Sergipe. Com as atividades suspensas desde 2020 por conta da pandemia, a festividade celebra seu 20º aniversário neste ano, com uma fascinante exposição de motocicletas no Shopping Jardins.

‘Aracaju Moto Fest – 20 anos’

O quê? Exposição de supermáquinas em homenagem à cultura motociclística e aos 20 anos do evento ‘Aracaju Moto Fest’.

Quando? Até 30 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 22h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Foto: Divulgação

Da assessoria