Fundo eleitoral é imoral e engorda

Por Adiberto de Souza *

O exagerado reajuste do fundo eleitoral, que passou de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões, deve ser vetado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Isso não significa o fim do escandaloso reajuste. O valor será reduzido, devendo ficar em cerca de R$ 3 bilhões. É muito dinheiro para a classe política torrar numa única eleição, principalmente quando o Brasil enfrenta uma de suas piores crises econômicas. Não há recursos para reajustar o Programa Bolsa Família, falta grana para a saúde, a educação e a segurança, mas o Congresso acha correto reajustar absurdamente o fundo eleitoral que, além de imoral, serve para engordar as contas bancárias de muitos dirigentes partidários. Só Jesus na causa!

Tá no páreo

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é só alegria por ter sido citado pelo presidente pedetista Carlos Lupi como um dos pré-candidatos a governador do partido. O manda chuva do PDT disse à revista Veja que Nogueira está entre os nove projetos da legenda para as eleições de 2022. Evaldo se disse feliz com a lembrança de seu nome, mas, politicamente, se apressou em afirmar que está focado na administração de Aracaju. Ah, bom!

Upa, upa cavalinho!

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) confessa que adora cavalgar. Segundo ele, sempre que pode, vai ao interior somente para andar a cavalo, aproveitando as belezas oferecidas pela natureza. “É um momento para relaxar a mente e repor as energias antes de retornar ao trabalho”, conta. Zezinho faz questão de ressaltar que só tirou a máscara do rosto para fazer o registro fotográfico: “Não podemos nos descuidar, pois o vírus ainda está aí”, afirma. Certíssimo!

Zignal no Supremo

E os deputados estaduais deram um zignal na decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu atrelar os salários deles, do governador e da vice aos subsídios dos deputados federais e desembargadores. Na sessão de ontem, a maioria da Assembleia fixou os valores dos subsídios dos próprios deputados e dos vencimentos de Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT). Não houve reajuste como chegou a ser anunciar. Pelo que foi aprovado, os deputados e a vice continuam tendo salário de R$ R$ 25.322,25 e o governador de R$ 35.462,22. Marminino!

Na boca do povo

A rejeição dos governistas à provável candidatura ao governo do senador Rogério Carvalho (PT) lhe tem feito um bem danado. É que, ao usarem a imprensa e as redes sociais para rejeitar o projeto do petista, os ainda aliados do senador propagam o seu nome junto aos sergipanos e estes passam o debate adiante. Essa corrente mantém a pré-candidatura de Rogério na mídia de forma natural. É como diz a música de Paula Goldd: “Fale bem ou fale mal, mas falem de mim”. Misericórdia!

Caravana ao Palácio

Pré-candidato ao governo de Sergipe, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem feito um esforço danado para agradar os prefeitos do interior. Ontem, ele capitaneou uma caravana de gestores municipais ao Palácio de Despachos. Estavam na comitiva os prefeitos Eraldo de Cabeça Dantas (Boquim), Carivaldo Souza (Macambira), Dr. Vagner (Moita Bonita) e Clara Rollemberg (Divina Pastora). Bom anfitrião, o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse aos visitantes que não medirá esforços para atender aos seus pedidos, “todos justos e necessários para melhorar a vida da população”. Nem precisa dizer que os prefeitos e o deputado deixaram o Palácio felizes da vida. Aff Maria!

UFS investigada

Sob suspeita de praticar racismo, a Universidade Federal de Sergipe foi visitada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. O objetivo foi apurar denúncias de racismo religioso contra o professor doutor em Direito Ilzyver de Matos Oliveira. Embora muito bem aprovado em concurso público, o educador foi preterido pelo Departamento de Direito. Naturalmente, a UFS negou à Comissão da Câmara ter se recusado contratar Ilzyver de Matos pelo fato de ele ser candomblecista. Revelou também que o caso do professor está em grau de recursos e que o concurso foi prorrogado até setembro de 2022. Aguardemos, portanto!

Sem medo do vírus

Após ter tomado as duas vacinas contra a covid-19, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) não se cansa de bater pernas pelo estado. O homem parece ter perdido por completo o medo de se contaminar. Dia sim outro também, JB se encontra com amigos, vai às igrejas católicas e aos eventos políticos. Na visita que fez à ex-prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Santos (MDB), Jackson participou de um concorrido jantar, numa enorme mesa onde o que não faltou foi aglomeração e falta de máscara. Home vôte!

Defesa de Bolsonaro

O ex-deputado federal Mendonça Prado (PDT) acha incrível como os opositores do governo federal em Sergipe enaltecem as várias parcerias que beneficiam o estado, mas omitem o presidente Jair Bolsonaro. O pedetista lembra que ministros estão constantemente em Sergipe para desenvolver ações e parcerias com o estado e os municípios. “Apesar disso, o que se ouve de algumas autoridades dissimuladas é que Bolsonaro não tem compromisso com Sergipe. É muita desfaçatez”, fustiga Mendoncinha. Cruz, credo!

Noite de autógrafos

A professora e socióloga Tânia Magno da Silva lançará virtualmente nesta sexta-feira, o livro “Josué de Castro para uma poética da fome”. A publicação é fruto da tese de doutorado da autora, defendida na PUC/SP em 1998. No livro, Tânia Magno se debruça sobre a vida e obra de Josué de Castro, um pioneiro no estudo de fome, de suas causas, mazelas e na busca de soluções. Marcada para às 19h, a noite de autógrafos será transmitida pelo Youtube. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Tribuna de Aracaju, em 1º de abril de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias