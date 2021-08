Gestão planejada e participativa leva o CRA-SE atingir crescimento de 31% no superávit acumulado

Com a implantação do planejamento estratégico, associado a uma comunicação mais efetiva junto aos registrados, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) atingiu um crescimento de 31% do superávit acumulado, em comparação com os últimos cinco anos. A notícia positiva foi dada durante a reunião Plenária realizada na sede da entidade, nesta quinta-feira, 19.

Os dados apresentados pelo setor de contabilidade também apresentaram o crescimento da receita no mês de julho, que dobrou em relação ao mesmo período dos últimos cinco anos, impulsionados pelo Refis 2021, que concede até 100% de desconto em juros e multa de anuidades de exercícios passados.

O presidente do CRA-SE, Jorge Cabral, destacou os números arrecadados em julho que registrou a melhor receita mensal dos últimos cinco anos. “Nunca chegamos a estes números em um mês de julho, a receita mais alta que tivemos nos últimos cinco anos foi de 47 mil e neste mês dobramos o valor arrecadado. Além disso, nosso superávit acumulado registrou um crescimento de 31%, mostrando que a gestão planejada e participativa dar certo. Tudo isso alinhado a um aumento em nível de comunicação das ações junto aos nossos registrados”.

Balanço

Com início da implantação das estratégias em torno do exercício legal da profissão, com a quitação dos débitos de anos anteriores, o Conselho Regional de Administração aderiu ao Refis 2021, concedendo até 100% desconto em juros e multas. Com esta medida, 80% da receita gerada no mês de julho foi oriunda da renegociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas.

No mês, o CRA-SE arrecadou R$ 98 mil e teve uma despesa de R$ 58 mil, tendo um superávit aproximado de 40 mil reais no mês de julho. Os números positivos não param por aí, em relação ao valor acumulado durante os primeiros sete meses de 2021, o superávit foi de R$ 278 mil, apresentando um crescimento de 31%.

Pauta

Na pauta de debates da Plenária estava a contratação de assessoria e consultoria em Tecnologia da Informação (TI), incluindo Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor em setembro de 2020. Outro assunto abordado foi a parceria com a Universidade Corporativa do Rio, onde, por unanimidade, os presentes aprovaram a renovação do contrato, que concede desconto aos registrados que queiram se qualificar.

Fonte e foto assessoria