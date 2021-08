Governo de Sergipe realizará ações para combater depressão

Na última semana de agosto, o Estado de Sergipe deverá realizar ações de combate à depressão com a elaboração de políticas públicas com a finalidade de ajudar famílias a detectarem e a se preparar para lidar, de forma correta, com o indivíduo que apresente os sintomas.

Além disso, de acordo com a propositura de autoria do ex-deputado Gilson Andrade, foi instituído, por meio da Lei nº 8.075 de 2015, o Dia de Combate à Depressão, a ser comemorado anualmente em 27 de agosto. Neste dia, o Governo de Sergipe deverá apresentar e esclarecer os locais públicos disponíveis que possam auxiliar no tratamento da doença. Como também, combater o preconceito que circula sobre os portadores dos sintomas por meio do seu esclarecimento e conscientização das consequências que acometem aqueles que a sofrem.

Foto: saudebemestar.pt

Por Kelly Monique Oliveira