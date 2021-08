Homem é preso suspeito de tentar matar o próprio pai no interior do estado

Policiais Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam na tarde dessa quinta-feira (19), um homem de 32 anos, suspeito de tentativa de homicídio e lesão corporal contra o próprio pai. O fato ocorreu no município de Umbaúba, região Sul do Estado.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para averiguar uma ocorrência de agressão. Ao chegar no local, uma testemunha relatou que o suspeito tentou contra a vida do próprio pai, de 56 anos, golpeando-o por diversas vezes com uma pedra.

A vítima foi conduzida para o hospital com ferimentos pelo corpo. Já o suspeito, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Umbaúba, para adoção de medidas cabíveis.