ITP e Grupo Tiradentes iniciam tratativas para parcerias com a Unigel em Sergipe

Com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa-ITP e as instalações da Universidade Tiradentes, o diretor de Relações Governamentais e de Novos Negócios na Unigel, Eduardo Barreto, acompanhado de membros da Diretoria da multinacional, esteve em visita ao campus Farolândia. A comitiva foi recebida pelo Presidente do ITP, Dr. Diego Menezes e pelo Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento.

“A visita a Universidade Tiradentes e, de forma especial ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, foi no sentido de conhecer o potencial que temos na prestação de serviços via o ITP, na parceria para estágios dos nossos alunos que cursam áreas aderentes a prestação de serviços que a Unigel desenvolve bem como também parcerias para que os funcionários da empresa possam estudar na Universidade Tiradentes, nos diversos cursos que ofertamos. Esse alinhamento é resultado do primeiro contato feito pelo Magnífico Reitor Jouberto Uchoa quando da inauguração da unidade em Sergipe, no início do mês de agosto”, informa Saumíneo.

De acordo com Janaína Machado, gerente do Unit Carreiras, setor de empregabilidade e estágio do Grupo Tiradentes, a parceria com a Unigel é extremamente positiva. Na área de estágio, será uma grande oportunidade para os alunos dos cursos de Engenharias da unidade Sergipe.

“Além disso, há também a possibilidade de uma parceria de promover laboratórios, os chamados bootcamps, quando nossos alunos, dentro da universidade, podem solucionar problemas reais da empresa. Um treinamento intensivo no qual os estudantes trabalham o conhecimento teórico de maneira conjunta com a prática. Ganha a empresa, ganham os nossos alunos com experiências reais”, enfatiza.

“Universidade de Tiradentes é uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras tanto em tamanho como em qualidade, então é um exemplo para o Brasil e para o mundo”, ressaltou Eduardo Barreto.

Com vista à cooperação técnica, as potencialidades e estrutura do Instituto de Tecnologia e Pesquisa foram apresentadas pelo presidente Dr. Diego Menezes.

“Esse mapeamento de processos e serviços abre um leque de novas possibilidades de execução de serviços e de contribuição para o desenvolvimento do Estado por meio da pesquisa científica, tecnológica e inovação”, frisa o presidente do ITP.

“O Instituto é exemplo para o Brasil e essa visita marca uma porta de entrada. Certamente vamos verificar as nossas necessidades e sabendo da potencialidade, estaremos nos aproximando para discutir projetos específicos de nosso interesse e que certamente poderão ser muito bem prestados pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa”, completa o diretor de Relações Governamentais e de Novos Negócios na Unigel.

Participaram ainda do encontro, Arleide Barreto, Pró-Reitora de Graduação na Unit-SE, Steliane Medeiros, supervisora comercial da Unit e Rita Souza, Analista de Carreira, Recrutamento e Seleção do Unit Carreiras. Da Unigel, Fabiano Arce, Gerente de Produção da Unidade Sergipe; Gilvan Paixão; Amauri Tolentino, coordenador de RH; José Antônio Marques, Setor de processos e Renato Nicolau, coordenador de Produção.

Unigel

A Unigel é a segunda maior petroquímica do país. A companhia trabalha com um portfólio diversificado de produtos químicos intermediários e é líder na produção e comercialização de estirênicos e acrílicos na América Latina. Com nove fábricas no Brasil e no México, tornou-se em 2021 o único produtor em atividade com capacidade instalada para fabricar e distribuir ureia, importante fertilizante nitrogenado, em escala industrial no Brasil, com a operação de duas fábricas arrendadas da Petrobras (Sergipe e Bahia).

No início do mês de agosto, a multinacional inaugurou a unidade de fertilizantes nitrogenados Unigel Agro Sergipe, antiga Fafen-SE, localizada no município de Laranjeiras, que desde maio já está produzindo amônia e ureia. Em Sergipe, a unidade já gerou 1500 empregos diretos e indiretos na região.

