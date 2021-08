Janier solicita doação Parque de Exposições de Glória para Prefeitura

Buscando sempre o desenvolvimento econômico do Sertão, a deputada estadual Janier Mota solicitou ao Governo do Estado, através de órgãos competentes, que realize a doação do espaço destinado ao Parque de Exposições João de Oliveira Dantas, situado na cidade de Nossa Senhora da Glória, para a Prefeitura Municipal da localidade.

O pedido da parlamentar de transferência do Parque de Exposições de Glória – atualmente, o espaço pertence ao Governo do Estado – para o Município foi feito por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

O objetivo da troca da gestão do Parque de Exposições do Governo do Estado para o Ente Municipal é desenvolver ali, no futuro, um grande polo de agricultura municipal para beneficiar não só a população de Glória, mas também toda a Região do Sertão.

“Nosso mandato tem certeza que, sob os cuidados da Prefeitura Municipal de Glória, em especial da prefeita Luana Oliveira e da vice-prefeita Vaneide Farias, o Parque de Exposições beneficiará a população gloriense e de todo o Sertão, contribuído com o fortalecimento econômico da região”, afirma Janier Mota.

Foto: Jadilson Simões