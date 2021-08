Jucese e Sescoop firmam parceria para capacitação de cooperativas em Sergipe

O presidente da Jucese recebeu na manhã de hoje, 20, o presidente do Sistema OCESE e a superintende do Sescoop/SE.

Mais de 300 cooperativas ativas atualmente em Sergipe serão beneficiadas com a parceria firmada entre a Junta Comercial (Jucese) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado (Sescoop/SE). A parceria técnica entre as duas instituições promove orientações jurídicas e contábeis em conformidade com a Lei 5.764/71.

Segundo o presidente da Jucese, Marco Freitas, o Sescoop/SE, assim como a autarquia, tem como meta a desburocratização do ambiente de negócios. “O Governo do Estado, através da Jucese, está promovendo ações em prol do crescimento do mercado em Sergipe, por isso traçamos um plano estratégico em parceria com a OCESE para o desenvolvimento das cooperativas”, afirma Freitas.

“O objetivo é fazer com que os cooperados entendam o modelo de negócio cooperativista para desempenhar as suas atividades baseadas na legislação, diminuindo os erros nos processos e, simultaneamente, orientá-los”, assegura João Teles, presidente do Sescoop/SE que compõe, juntamente com a Organização das Cooperativas de Sergipe, o Sistema OCESE.

Além dos cooperados e dos profissionais que são terceirizados pela cooperativa, o treinamento será realizado com os analistas do Colégio de Vogais e os colaboradores da Junta Comercial, a fim de orientar as cooperativas sobre constituição e atualização de documentos. “Vamos aguardar o término da pandemia para iniciar o trabalho presencialmente, porém, os cooperados já podem começar a capacitação virtual, só precisam entrar em contato conosco”, conclui Shirllane Bispo, superintendente do Sescoop/SE.

Como receber o treinamento

Se você faz parte de uma cooperativa em Sergipe e deseja receber o treinamento sobre o modelo de negócio cooperativista, orientação jurídica e contábil deverá entrar em contato através dos endereços abaixo:

Telefone: (79) 3259-6434

E-mail: sescoopse@sescoopse.coop.br

Endereço: Av. Augusto Maynard, 247, Bairro São José

Instagram: @sescoopse