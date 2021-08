Laércio e prefeitos se reúnem com Governador para discutir investimentos em infraestrutura

Nesta quinta-feira, o deputado Federal Laércio Oliveira esteve no Palácio Governador Augusto Franco, em Aracaju, para uma reunião com o governador do estado, Belivaldo Chagas. Na ocasião, também estiveram presentes o prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade, a prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg, o prefeito de Macambira, Carivaldo Souza, e o prefeito de Moita Bonita, Dr. Vagner, além de vice-prefeitos e secretários.

O deputado Laércio agendou a reunião em que os prefeitos relataram alguns dos principais problemas enfrentados atualmente em suas cidades e fizeram pedidos ao chefe de estado.

O governador evidenciou os desafios diários da sua gestão, mas afirmou que ajudará as prefeituras dentro do possível. Belivaldo parabenizou a atitude do deputado Laércio em convocar a reunião.

“O deputado Laércio tem sido um parceiro nosso, pois ele tem buscado ajudar o governo do estado em audiências com os ministros e, também, quando destina emendas tanto para o poder executivo estadual quanto para o poder executivo municipal. A presença destes prefeitos tem como objetivo buscar melhoria de vida da população de cada município que aqui está, por isso, vamos analisar as demandas para que possamos atende-las”, disse.

Laércio pontuou seu compromisso com o povo sergipano e reafirmou a sua disposição diante das solicitações municipais. “Os prefeitos de Sergipe sabem que têm em mim, um amigo que apoia o trabalho dos municípios e ouvir seus pleitos para levar ao governador é parte disso, pois represento o povo de todas as cidades sergipanas. O governador Belivaldo é um homem acessível e sensível às demandas dos municípios e eu, com muito prazer, farei essa interlocução entre eles e o governador. Tanto Eraldo, quanto Carivaldo Souza, Dr. Vagner e a prefeita Clara, podem contar comigo para ajudar no que for possível nesse trabalho de articulação com o governo, pois é meu compromisso com Sergipe”, disse.

Por Carla Passos