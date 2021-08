Mais 1.936 aracajuanos completam o ciclo vacinal contra a covid-19 nesta quinta

Esta quinta-feira, 19, foi marcada pelo último dia da repescagem para as pessoas entre 52 e 55 anos, com a imunização de 682 aracajuanos que ainda não tinham recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. Teve continuidade, também, a aplicação da segunda dose, com 1.936 vacinados completando o ciclo de imunização.

Em Aracaju, até o momento, são 390.707 vacinados com a primeira dose, o que representa 58,76% da população da capital. Se consideradas as pessoas acima de 18 anos, que são o público-alvo desta etapa do Plano Nacional de Imunização, a porcentagem de imunizados é de 76,02%.

Avanço no calendário

A partir desta sexta-feira, 20, terá início a vacinação das pessoas entre 22 e 18 anos, conforme anúncio feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira nas redes sociais. Nesta sexta e sábado, 20 e 21, serão imunizados os jovens entre 20 e 21 anos. Já no domingo e na segunda, 22 e 21, será a vez dos aracajuanos com 18 e 19 anos.

Para atender a demanda das faixas etárias, a Prefeitura de Aracaju ampliou o horário da vacinação, que ocorrerá das 8h às 18h em cinco pontos fixos: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Também será possível receber a primeira dose da vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 19h, após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Segunda dose

Com o avanço da vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reordenou os pontos de vacinação da segunda dose. A partir desta sexta-feira, 20, a dose dois da AstraZeneza será aplicada nas UBSs Santa Terezinha (Robalo), Cândida Alves (Santo Antônio), Edézio Vieira de Melo (Santos Dumont), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), além da Faculdade Pio Décimo e do drive-thru no Parque da Sementeira. Já a segunda dose da Pfizer, será aplicada no Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e na Sementeira.

Neste final de semana, de modo a aumentar as equipes de vacinação em pontos estratégicos da cidade, o ponto localizado no Auditório em anexo à Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos) não vai funcionar. A partir de segunda-feira, dia 23, ele volta ao funcionamento normal, vacinando gestantes, puérperas e lactantes (com código) a partir de 18 anos e administrando segunda dose de CoronaVac.

