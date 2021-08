Meteorologia prevê que o final de semana será de chuvas leves e tempo nublado em Sergipe

Predominância de chuvas significativas ocorrerão durante o domingo apenas no Território do Médio Sertão Sergipano

Em razão das condições atmosféricas predominante sobre a costa leste do Nordeste, que ocasionam escoamentos com formações de nebulosidade baixa e instabilidade, de acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), o fim de semana no estado será de tempo instável com chuvas leves nos próximos dias.

Apesar das chuvas ocorridas durante a madrugada e no início da manhã de hoje, 20, na capital e em algumas cidades do interior, o dia e a noite serão de tempo nublado e precipitações leves ao longo de todos os territórios. No sábado, 21, o tempo permanece nublado pela manhã e à noite, sendo que no período da tarde, espera-se tempo parcialmente nublado com ocorrências de chuvas em algumas cidades dos territórios Agreste, Médio e Leste Sergipano e do Baixo São Francisco.

Já no domingo, 22, a previsão é de tempo nublado durante todo o período em todos os territórios sergipanos, com chuvas mais significativas no Território do Médio Sertão durante a manhã e à tarde.

Foto: Ascom/Sedurbs