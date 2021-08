PL do vereador Neto Batalha prevê melhorias  no atendimento de autistas em São Cristóvão

Instituir o mês de abril como mês oficial da conscientização do autismo e obrigar órgãos públicos e privados a inserir nas placas de atendimento preferencial o símbolo mundial de conscientização do espectro autista. Esse é o desejo do vereador Neto Batalha (PP) ao apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal de São Cristóvão.

A iniciativa prevê que as escolas municipais de São Cristóvão promovam no mês de abril uma semana educativa acerca do transtorno do espectro autista. “A intenção é informar e orientar os alunos sobre a importância do diagnóstico precoce, as formas de tratamento, os serviços de apoio à família e respeito ao cidadão autista”, explicou o autor do projeto de lei.

De acordo com Neto Batalha, é necessário discutir o assunto em todos os ambientes e a escola é o mais importante deles. “Os professores são profissionais capacitados para educar e promover a interação entre alunos. Alem disso, devemos apoiar campanhas de conscientização e ações que visem debater o autismo dentro de nosso município”, destacou.

Fonte e foto assessoria