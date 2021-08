Polícia Civil prende suspeito de estelionato em Estância

Policiais da Delegacia Regional de Estância prenderam na manhã desta sexta-feira, 20, um homem identificado como Flávio Adriano Santos Freitas, de 43 anos, no município estanciano. Ele é suspeito de estelionato, principalmente em casos relacionados à venda de veículos.

De acordo com as autoridades policiais, Flávio vinha sendo investigado. As evidências já levantadas indicam que ele não atuava somente em Estância, mas também em outros municípios da região.

Em meio às apurações, a Delegacia de Estância recebeu relatos de pessoas que sofreram prejuízos financeiros ao realizar transações de compra e venda de automóveis com Flávio. Assim, o delegado da unidade regional, Cledson Ferreira, representou pela prisão preventiva do suspeito.

Desde então, equipes policiais realizavam diligências na região para detê-lo. Hoje, ele foi localizado na área do forródromo da cidade de Estância e encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP