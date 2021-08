Secretaria da Saúde distribui mais de 83 mil vacinas para primeira dose nesta sexta

A Secretaria de Estado da Saúde termina a semana distribuindo 83.070 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para as regionais de saúde que compõem o território sergipano. Os lotes com os imunobiológicos começaram o trânsito para os municípios na manhã desta sexta-feira, 20, por meio de caminhões refrigerados. Todas as vacinas são destinadas para primeira aplicação.

Na última segunda-feira, a SES recebeu dois lotes que totalizam 122.840 doses. O primeiro deles com 90.090 doses do imunizante da Pfizer e o segundo lote com 32.750 doses de vacinas da AstraZeneca. A SES já distribuiu para os municípios o total de 1.953.925 vacinas para a primeira dose, segunda dose e dose única.

Em relação às aplicações das vacinas em todo o estado, 1.273.440 pessoas receberam a primeira dose, 429.371 receberam a segunda dose e 39.426 a dose única. Sendo assim, o percentual da população vacinada com primeira dose alcança 56.62% e a segunda dose ou dose única são 20,22% dos sergipanos e sergipanas.

De acordo com a enfermeira do Programa de Imunizações da SES, Ana Beatriz Lira, Sergipe vem recebendo uma quantidade maior de vacinas nas últimas semanas. “Nós estamos trabalhando diuturnamente para que essas vacinas cheguem rápido aos municípios. O avanço da imunização depende de fatores importantes como a celeridade na distribuição”, destacou.

Fonte SES

Foto: Valter Sobrinho