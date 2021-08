Secretaria de Saúde apresenta panorama da pandemia no I Seminário Estadual de Enfrentamento à Covid-19

I Seminário Estadual de Enfrentamento a Covid-19: perspectivas e desafios, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), teve a abertura oficial na noite da última quinta-feira, 19, e continua com programação na tarde desta sexta, 20. O evento foi transmitido on-line, mas contou com a presença de profissionais e representantes de órgão ligados à Saúde.

A Secretária da SES, Mércia Feitosa, compôs a mesa ao lado de Enock Ribeiro, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems) e da diretora geral da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), Lavínia Aragão. “A gente fica muito feliz enquanto escola de saúde pública em contribuir com essa importante e necessária reflexão nesse momento de enfrentamento à Covid, a partir dessas mesas, desses momentos de discussão, a gente poder estar paralelamente, qualificando todos os profissionais que atuam na rede SUS de Sergipe e, consequentemente, de fortalecimento da política estadual de educação permanente em Saúde”, compartilha a diretora da Funesa, a fundação foi responsável pela organização do seminário.

Para o representante dos Secretários Municipais de Saúde de Sergipe, Enock Ribeiro, “É importante esse seminário porque teremos um panorama estadual e nacional, sobretudo, num momento positivo para o nosso estado com os resultados da campanhas de imunização e os municípios sergipanos avançando para vacinar a faixa-etária dos 18 anos”, ressalta Enock.

A secretária estadual de saúde, registrou a relevância do seminário. “É muito importante o que apresentaremos na noite de hoje, estamos falando do enfrentamento da Covid num momento em que o estado está num cenário significativamente satisfatório. Passamos por uma segunda onda com grande magnitude, que teve um impacto na rede, nos municípios e nós, há dez semanas, estamos apresentando declínio nos casos, internações e óbitos. É um cenário que almejamos chegar. A gente caminhou todo esse tempo para alcançar esse objetivo hoje”, disse a secretária nos momentos iniciais.

O diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, esteve presente na condição de ouvinte e explicou o que deve ser observado no panorama atual. “O nosso panorama, de modo geral, inclui uma melhoria da situação, temos avançado na vacinação, contudo, temos a ameaça de novas variantes. Então, a partir do passado, precisamos pensar o contexto atual e quais perspectivas devemos tomar para enfrentar possíveis novos cenários que possam surgir. Toda pandemia é um grande aprendizado e também uma oportunidade de colocar em prática as técnicas e conhecimentos que se tem sobre esse tema. Tudo o que trilhamos até aqui, cientificamente falando, nos traz fortaleza maior para que nossos passos se baseiam em evidências”, salientou o diretor.

João Paulo Brito, diretor de Atenção Primária à saúde da SES, que também estava na plateia, sente que momentos como o seminário são fundamentais como medidas de prevenção. “A pandemia nos coloca diante de novos paradigmas o tempo todo, sejam eles assistenciais ou de vigilância. É necessário mantermos a todo momento um conjunto de discussões, reflexões e articulações com o maior número de atores possíveis para que a gente possa enfrentar a pandemia e conter as suas consequências. Sair desse processo, que já vem desgastando a nossa população há mais de um ano, com uma nova perspectiva que inclui aprendizados com novas tecnologias nos nossos serviços”, enfatiza.

O evento contou ainda com a participação remota de Cláudio Maierovitch Henriques, representante da Fiocruz, que fez uma análise da situação política da pandemia e os aspectos polarizantes que podem ter contribuído para o quadro atual do país. E do Superintendente estadual do Ministério da Saúde (MS), Tiago Rangel, que parabenizou o trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Saúde no enfrentamento à Covid. Ele pontuou que o seminário é essencial ainda para que a população tenha ainda mais consciência sobre a importância da vacinação.

Mesmo diante do otimismo frente ao panorama da pandemia em Sergipe, a Secretária Mércia Feitosa, ressaltou que a população não deve relaxar as medidas sanitárias. “A pandemia não acabou, está num cenário epidemiológico com uma condição favorável no momento, por isso, viemos aqui discutir o seu enfrentamento a partir de agora e pensar o pós-covid também”, ratificou para deixar a população consciente de que, mudar a situação depende da coparticipação de todos e todas.

Fotos: Flávia Pacheco