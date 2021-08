Seduc abre inscrições para Programa Sergipe na Idade Certa

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), abre inscrições nesta sexta-feira, 20, para a Formação Continuada do Programa Sergipe na Idade Certa (ProSIC). Essa formação tem o principal intuito de, em primeira instância, apresentar a proposta pedagógica do programa para professores e gestores cujas escolas oferecem turmas de correção de fluxo. Em segundo plano, discutir temas pertinentes ao trabalho pedagógico, a fim de que professores e gestores possam oferecer ao estudante em distorção idade-série oportunidades diferenciadas de aprendizado.

As inscrições deverão ser feitas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem da Seduc http://capacitacao.seduc.se.gov.br (é necessário utilizar a chave: prosic) e terá sua primeira atividade coletiva, a Conferência de Abertura, no dia 27 de agosto, às 17h, pelo Youtube Educação Sergipe. A continuação da formação se dará por plataformas distintas, a exemplo do Youtube e do Zoom, e a formação terá a carga-horária de 40h. O certificado poderá ser emitido no próprio AVA.

A diretora do Departamento de Educação (DED), Ana Lúcia Lima, ressalta que a formação continuada é um dos pilares do Programa Estadual de Correção de Fluxo Escolar, o qual, além de contribuir para a reconstrução da trajetória escolar dos estudantes, visa à promoção da equidade na aprendizagem. “Para cumprirmos com maestria nossa função de educador, a formação continuada deve ser encarada como uma grande aliada, pois contribui para a melhoria constante da prática de ensino, favorecendo o melhor engajamento dos estudantes no desenvolvimento de suas aprendizagens. O olhar pedagógico acolhedor, a escuta e o trabalho curricular integrado são aspectos essenciais que serão desenvolvidos ao longo da formação, disse.

Para o coordenador do Prosic, Everton Pereira, “oportunizar uma formação continuada aos professores que atuam no programa os fará ainda mais aptos a lidarem com as estratégias pedagógicas específicas para as turmas de correção de fluxo. Ao fim da formação e no decorrer dela, os professores poderão colocar em prática os novos conhecimentos adquiridos nas mesas-redondas e oficinas”.

Metodologia da formação

A formação está dividida em dois módulos, e o primeiro deles é intitulado “Concepções teórico-filosóficas do ProSIC, trabalho integrado e planejamento”. Neste módulo, será realizada uma conferência de abertura e contará com três mesas-redondas com falas de professores-pesquisadores da UFS, UFF, UFRGS e da Unicef, além de formadores do Programa. Ainda no Módulo I, uma oficina para públicos distintos, professores de anos iniciais, professores de anos finais e gestores será mediada por atuais e antigos formadores do programa.

No segundo módulo, que se inicia em outubro, as mesas-redondas versarão sobre ensino híbrido e serão conduzidas por professores-pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. Dando prosseguimento à formação, oficinas, também para públicos específicos, serão conduzidas por formadores da Unicef e da própria Seduc. A formação será finalizada com um Seminário de Práticas Exitosas, o qual terá como convidados professores e estudantes que tiveram seu percurso escolar impactados positivamente pelo ProSIC.

Kelly Valença, chefe do Serviço de Ensino Fundamental, destaca que a formação está pautada na reflexão de novas concepções pedagógicas e na experiência exitosa dos profissionais envolvidos. “A partir dessa reflexão, cada professor e professora será capaz de transformar a sua prática pedagógica”, disse.

Foto Maria Odilia

Assessoria de Comunicação da SEDUC