Seduc libera mais dois Simulados Online para candidatos que se preparam para o Encceja

A ação da Educação Sergipe visa a complementar os estudos dos jovens e adultos que vão prestar o exame no dia 29 de agosto

Estão disponíveis mais dois Simulados Online para candidatos que se preparam para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Nesta sexta-feira, 20, os inscritos no exame podem acessar os simulados de Matemática e suas Tecnologias, do Ensino Fundamental e Ensino Médio. O cronograma de simulados segue até o dia 25 de agosto, quando será disponibilizado o material referente ao tema de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os interessados em acessar deverão clicar no Portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br) na aba “Editais e Seleções”, “Exames Supletivos”.

O coordenador da Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seja), Edson Aragão, destaca a importância desses simulados para todos aqueles que precisam concluir o Ensino Fundamental ou Médio. “Criar meios de acesso ao conhecimento para que os jovens e adultos que estão fora da escola possam obter êxito no exame e concluir os estudos é uma das ações que mais enobrecem o trabalho realizado pela Seduc. Os Simulados Online visam a oportunizar aos candidatos que participarão do Encceja uma melhor preparação para as provas”, afirmou.

Vale destacar que a prova do Encceja 2020 será aplicada no dia 29 de agosto. Até lá, os candidatos sergipanos poderão contar ainda com as revisões produzidas pelos professores do Preuni/Seduc, às quais podem ser acessadas no YouTube Educação Sergipe. Ao todo, serão 15 professores comentando os principais temas e conteúdos abordados nas últimas edições do exame, balizados nos temas Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens; e Matemática.

O Encceja é uma avaliação voluntária e gratuita destinada àqueles que, por alguma ocorrência, não tiveram acesso à escola em idade regular, favorecendo a esses cidadãos, sobretudo, o ingresso no mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior. Para a edição do Encceja 2020, em Sergipe, inscreveram-se 25.944 candidatos. Desse total, 4.833 farão as provas do Ensino Fundamental e 21.111 farão as provas do Ensino Médio.

