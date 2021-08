Sergipe participará reuniões sobre setor petróleo e gás no Rio

Entre os dias 24 e 26 de agosto, o Governo de Sergipe estará presente em uma rodada de reuniões com empresas e entidades do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Participarão dos encontros, em nome da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o secretário José Augusto Carvalho e o superintendente executivo Marcelo Menezes, acompanhados do deputado federal Laércio Oliveira.

Foram agendadas reuniões junto a Petrobras, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), New Fortress, Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), ExxonMobil e outras empresas do setor para tratar de assuntos do interesse do Estado.

A ação tem por objetivo buscar informações e fazer contatos para viabilizar e agilizar investimentos em Sergipe. A iniciativa se respalda no cenário favorável que vem caracterizando o Estado nos últimos anos dentro do setor, com a entrada de novos agentes e a descoberta de significativo potencial energético, sobretudo em gás natural.