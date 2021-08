Sincadise discute prorrogação dos incentivos fiscais do setor com o deputado Laércio

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise), reuniu seus associados, diretoria e empresários do segmento com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado federal Laércio Oliveira, para discutir assuntos relacionados ao PL 05/2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, que trata da prorrogação dos incentivos fiscais para as empresas do comércio atacadista e varejista no Brasil. Segundo o presidente do Sincadise, Breno Pinheiro França, o prazo da aplicação dos incentivos fiscais está próximo do final, de acordo com a atual legislação e é necessário que a lei seja atualizada.

“Estamos na expectativa da aprovação desse projeto, porque não houve a reforma tributária, como era esperado. Se não aprovarem esse projeto de lei, as empresas do comércio atacadista distribuidor e do varejo perderão competitividade no mercado, pois o prazo do incentivo fiscal para o comércio está expirando. Temos que ressaltar que os investimentos das empresas do comércio atacadista distribuidor são importantes para a economia, com a geração de emprego e renda das empresas do nosso setor, que estimulam mais de 50 mil empregos em todo o contexto comercial e promove uma arrecadação importante para o estado. Tenho confiança no apoio do deputado Laércio a esse projeto, que beneficia mais de 8 mil empresas em Sergipe”, disse Breno França.

O deputado federal Laércio Oliveira afirmou que os empresários do comércio atacadista distribuidor podem contar com seu apoio para esse pleito e lembrou que em várias oportunidades esteve ao lado dos empresários do setor, porque sabe da importância empresarial para o desenvolvimento econômico e social, além de estimular a geração de emprego para os sergipanos.

“Tenho trabalhado pelo setor, aproximando os empresários do governo. E isso trouxe conquistas importantes para os empresários atacadistas e distribuidores. O objetivo é unir para que possamos ter mais justiça fiscal e competitividade para o mercado e as empresas do segmento comercial em Sergipe, para que continuem crescendo, gerando emprego e renda para os sergipanos. Fortalecer o canal indireto de abastecimento é importante para nossa sociedade como um todo. Com unidade, se conquista a representatividade. A lei é importante para qualificar as empresas como um todo e o setor atacadista precisa ser fortalecido, e sempre terá o meu apoio”, afirmou.

O presidente da Associação Sergipana de Supermercados, José Anderson, valorizou a atuação do deputado Laércio Oliveira, como líder classista empresarial e representante da categoria na Câmara dos Deputados. “É importante que o PL seja aprovado para dar segurança e estabilidade às empresas do comércio varejista, pois isso fortalece o comércio como um todo. Agradeço o apoio do deputado Laércio por defender as empresas e os empregos gerados por elas em Sergipe”.

Estiveram presentes na reunião, o vice-presidente da ABAD, Juliano César Souto, o presidente da Acadeal, de Alagoas, Zezinho Vieira e o presidente da Sincovese, Abel Gomes.

Por Márcio Rocha