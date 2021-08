Sindimina/SE critica Avaliação Individual como parâmetro de cálculo da PLR

por: Iracema Corso

Os trabalhadores em Sergipe da Mosaic Potássio Mineração (a antiga Vale do Rio Doce que foi privatizada) participaram de assembleia geral, na quarta-feira, 18 de agosto, no município de Rosário do Catete, organizada pelo SINDIMINA/SE (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Minerais), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), para decidir sobre a proposta referente e Participação nos Rendimentos e Lucros (PLR/2021) da empresa.

A proposta foi reprovada por 141 trabalhadores, aprovada por 227, com 1 voto branco e 1 voto nulo. O dirigente da CUT e secretário do SINDIMINA/SE, Admilson Lima, avaliou que, apesar da aprovação, é grande a insatisfação dos trabalhadores da Mosaic devido à avaliação individual como parâmetro para pagar a PLR a cada trabalhador. “Desde 2018, a Mosaic impõe o pagamento da PLR desta forma. A avaliação individual e subjetiva dos supervisores passou a contar, além de outros fatores que interferem no valor final que é pago ao trabalhador”, denunciou o dirigente sindical.

O dirigente sindical afirmou que a avaliação individual não é digna e a luta pelo pagamento justo da PLR vai continuar para o próximo acordo em 2022. Nos próximos meses, o sindicato vai discutir com a empresa o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ACT.