Telha cria a Coordenação de Políticas Públicas para as Mulheres

Na noite da última quinta-feira, 19, o prefeito Flávio Dias, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, levou à Câmara Municipal de Telha o Projeto de Lei n°. 010/2021, que dispõe da criação da Coordenação Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM) no Município.

A lei foi criada com o objetivo de planejar, organizar, implementar e monitorar os planos, programas, projetos e ações que visam a promoção e a defesa dos direitos das mulheres, e incluem também divulgações virtuais, rodas de conversas com as mulheres da zona rural, com a participação de advogados, psicólogas e assistentes sociais. As ações realizadas pela Prefeitura, em parceria com outros órgãos e instituições, pretendem fortalecer as famílias e beneficiar a sociedade, em geral, ao passo em que potencializa as ações específicas para as mulheres do Município.

Durante essa semana, houve várias rodas de conversas nos povoados São Pedro, Bela Vista e São Tiago, sempre levando informação e dinâmicas para as mulheres da zona rural. A psicóloga do Município vê essas ações como um avanço, devido à grande procura. “Como vocês podem ver, a procura de mulheres pelo conhecimento tem sido grande, sempre que chegamos aos povoados elas já estão nos esperando, esse já é um grande avanço porque, geralmente, muitas ainda não gostam de falar sobre o assunto”, destacou Wisla Alves.

A secretária de Assistência Social, Priscilla Dias, comemora a criação da coordenação como uma vitória para as mulheres do Município. “Com a criação dessa coordenação, nós mulheres aqui do Município, nos sentiremos mais assistidas e protegidas. Precisamos conscientizar a todas sobre a importância de se fazer a denúncia ao menor sinal de violência possível. O evento que está acontecendo neste momento, já é considerado histórico, porque nunca em nossa cidade houve um projeto que, de certa forma, fosse voltado para as mulheres. É um marco da atual gestão”, disse.

Em seu discurso, o prefeito enfatizou o quão é importante tratar desse assunto diariamente. “Para mim, como prefeito, é uma honra estar nesse momento tão importante para as mulheres aqui do Município. Sempre fiz questão de fomentar as ações de combate a este problema todos os meses do ano. Essa campanha tem que ser diária, massiva. Não podemos esquecer que enfrentar a violência contra a mulher é um dever de todos os cidadãos. Mulheres, não se calem, nós trabalhamos para encorajá-las a denunciar seus agressores e a romper o ciclo de violência”, alertou o prefeito.

Participaram da solenidade, a primeira-dama Juliana Ramos, o vice-prefeito Bidolo, a ex-vereadora Maria Dias, a representante dos trabalhadores rurais Joseilza, o secretário de Governo José Nunes e o secretário de Turismo, Esporte e Lazer César Dias, além das equipes da SMAS e vereadores.

Texto e foto: Ascom PMT