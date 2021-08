UFS: Edital tem 194 vagas remanescentes em 17 opções de curso de graduação

Estarão abertas, do dia 19 de agosto às 17h do dia 23, as inscrições para preenchimento de 194 vagas remanescentes em 17 opções de curso, distribuídos nos campi de São Cristóvão, Itabaiana, Laranjeiras e Sertão.

As vagas destinam-se a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar se opta pela ampla concorrência ou por um dos grupos do sistema de cotas — devendo, neste segundo caso, apresentar as comprovações necessárias quando da realização da matrícula institucional.

O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 26 de agosto na página da Comissão de Concursos e Vestibulares (CCV).

A matrícula institucional dos candidatos aprovados será realizada pelo Departamento de Administração Acadêmica (DAA), conforme edital a ser publicado pela Prograd.

Acesse o Edital n.º 44/2021 para mais informações. Todas as publicações relativas ao certame podem ser acompanhadas na página da Prograd.

Ascom