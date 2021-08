Vereador indica ao executivo a digitalização de jornais antigos e atuais para a manutenção da memória

Na Sessão do último dia 17, o Vereador Artur Oliveira Nascimento (PT) indicou ao Prefeito de Estância Gilson Andrade sugestão legislativa para que, com integral consciência do valor e relevância da imprensa na Pioneira História da cidade e do estado, já que ela foi fundada pelo Monsenhor Silveira, através do “O Recopilador Sergipano”, entre os sergipanos margeados pelos rios Piauí e Piauitinga num marco registrado há quase 190 anos, promovam-se meios e instrumentos de gestão para a digitalização de jornais antigos e referenciais dessa forte e continuada tradição local junto a colecionadores e aos agentes que fazem circular ainda as manifestações de notícias de forma gráfica impressa, ao tempo em que na estrutura da Secretaria da Cultura crie um espaço físico e digital para preservar e se cultuar, entre pesquisas e curiosidades cívicas, sua importante e indispensável memória.

O parlamentar apresentou a Indicação exatamente numa deferência especial à data de celebrar a memória e a história brasileira, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, comemorado em 17 de agosto, que é também uma homenagem ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de Andrade, historiador, jornalista e advogado. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1898, Doutor Rodrigo, como era chamado, dedicou-se à preservação do Patrimônio Cultural do país. Foi o primeiro presidente do Iphan e um dos principais responsáveis por sua criação, no ano de 1937.

Foto e texto assessoria