Alessandro: Daniella precisou de mais destaque e mais espaço para construir novas candidaturas

O senador Alessandro Vieira esteve no interior do estado nesta sexta-feira (20) e na oportunidade concedeu entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto. Alessandro inicialmente disse da frustração de não conseguir até o momento instalar uma comissão parlamentar de inquérito junto aos governos estaduais, apontando que em Sergipe falta apenas uma assinatura. “Tentamos instalar uma CPI para investigar os governos, mas fomos barrados pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui em Sergipe falta apenas uma assinatura para que seja iniciada uma CPI, vamos ver quem será o corajoso ou corajosa que vai ajudar neste sentido”, explicou Alessandro.

O senador do cidadania respondeu sobre a saída de Daniella Garcia do partido e se tal decisão seria no sentido de se desvencilhar do comando dele como foi amplamente divulgado no meio político. “A gente sabe perfeitamente a quem atende essa opinião que a gente respeita, mas a gente sabe a fonte onde é fabricada, tudo parte da mesma cabeça, o mesmo marketing de sempre financiadíssimo pelo governo do estado”, disse o senador, informando mais adiante que “Daniella é minha amiga e vamos estar juntos em 22, ela é muito corajosa e junto a outras pessoas precisam ter mais destaque, um pouco mais de espaço lutando pela construção de candidaturas para 2022”, finalizou.

O senador ainda enfatizou que apenas o agrupamento político liderado por ele está fazendo de fato oposição ao governo do estado. “nosso trabalho é muito transparente e sempre em busca da verdade, hoje apenas o nosso agrupamento faz de fato oposição ao governo do estado”, informando ainda que terá sim candidatura majoritária e que a decisão será em comum acordo com todas as lideranças “teremos sim uma chapa majoritária em 2022, mais tudo ainda está sendo construindo e conversado com todos”, pontuou, Alessandro.

Por Lucas Brasil