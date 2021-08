Apae Aracaju celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Em comemoração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla (marcada nos dias 21 a 28 de agosto), a Apae Aracaju juntamente com a Federação das Apaes de Sergipe e a Federação Nacional, promovem ações que começam no dia 23 e seguem até o dia 27 deste mês.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual, desenvolvida desde 1963. A semana foi introduzida no calendário nacional pela Lei nº 13.585/2017 e visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e combater o preconceito e a discriminação.

Todos os anos a Federação Nacional das Apaes propõe um tema para ser abordado pelas Apaes de todo o país. Em 2021, o tema norteador da campanha é: “É tempo de transformar conhecimento em ação”. Esse tema aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência, no entanto, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos.

Programação

Seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao contágio da Covid-19, a Apae Aracaju realizará dois tipos de programação em comemoração a Semana da Pessoa com Deficiência. Uma será realizada na própria instituição, localizada no Bairro Industrial de Aracaju, já a outra deve ocorrer também entre os dias 23 e 27, no Shopping Riomar das 10h às 22h.

23/08 SEGUNDA-FEIRA

9h – Roda de conversa com profissionais de psicologia com o tema “A importância da família na vida da pessoa com deficiência “.

24/08 TERÇA-FEIRA

9h – Palestra Informativa com a Procuradora Jurídica sobre:

Atualizações do BPC, LOAS.

9h30 – CBMSE – Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe -Acão com os cães (cinoterapia).

13h30 – Palestra com Byron do Estrela do Mar.

25/08 QUARTA-FEIRA

9h – Palestra “A importância da dança para pessoas com deficiência”.

26/08 QUINTA-FEIRA

9h – Apresentação de capoeira.

9h30 – Exibição de documentário.

13h30 – Atividade interdisciplinar com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos.

27/08 SEXTA-FEIRA

Comemoração interna de 53 anos da Apae Aracaju.

A programação do Shopping Riomar vai contar com a participação de várias outras instituições apaeanas do estado. No espaço destinado ao evento ocorrerá divulgação de projetos, exposição de artesanato feito pelos assistidos e apresentações.

Vale lembrar que as ações do Shopping Riomar serão abertas ao público, já as realizadas na Apae Aracaju tem como público alvo os assistidos e familiares que frequentam a instituição e que os atendimentos da instituição vão acontecer normalmente durante a semana.

Programação virtual

A Federação Nacional preparou uma programação de palestras, debates e lives, totalmente online e gratuitas que tem como objetivo provocar o debate nacional levando às pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla conhecimento sobre os seus direitos, a partir de conteúdos acessíveis sobre transporte, moradia, acesso à educação, saúde e assistência social, pensando em como assegurar que esses direitos se efetivem na vida diária.

