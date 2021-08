Circuito de Moda Arte Vida reúne coletivo de artistas

No período de 21 a 31 de agosto, das 14h às 19h, o RioMar Aracaju realiza o Circuito de Moda Arte Viva, projeto que mescla moda e arte num composite harmônico entre as criações de artistas sergipanos e as tendências da primavera verão do mix de moda do shopping.

Dentro do projeto, cinco artistas convidados irão interagir com o público do RioMar produzindo algumas obras ao vivo e promovendo uma nova experiência aos visitantes, que poderão acompanhar de perto a rotina de trabalho de cada um. Roniery, Quirino Melo, Josy Mendonça, Fábio Sampaio e Don Kob são os nomes que irão realizar as intervenções artísticas.

Os artistas darão cor e vida a peças brancas criadas pelo estilista Altair Santo exclusivamente para o Circuito, através de trabalhos improvisados de acordo com a criatividade de cada um. Após o evento, as obras serão doadas para leilão ao Instituto Mariana Moura.

Intervenções artísticas

Na sexta, o artista visual Roniery, irá iniciar a primeira intervenção em um dos cinco modelos assinados pelo estilista sergipano, e no sábado, 21, ele finaliza o trabalho da peça. Segundo Roniery, sua produção será baseada na série intitulada “Banho de Folhas”. “Essa série representa a busca da minha ancestralidade e minha vida no sertão. Irei usar elementos como folhas, ervas e bordados para compor a estampa do vestido. Usarei a técnica de pintura em tecido num estilo mais aquarelado, o que irá proporcionar fluidez e leveza para a peça”, pontua Roniery.

Nos dias 22 e 23, o Circuito receberá Quirino Melo, renomado ceramista, que dará ao público o privilégio de apreciar um oleiro em ação. A modelagem de sua obra irá servir de inspiração para estampar uma das peças que serão doadas ao IMM. Quirino é graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente trabalha como ceramista na categoria de oleiro desenvolvendo parcerias com arquitetos, designers e artesãos.

Entre os artistas, a sergipana Josy Mendonça irá produzir ao vivo uma biojoia – técnica que faz parte da joalheria conceitual e conjuga cerâmica à prata, ao ouro, e pedras brasileiras à renda irlandesa e de bilro. A artista estará no evento nos dias 24 e 31 de agosto. A peça produzida por Josy Mendonça, também será doada para leilão.

Já nos dias 25 e 27 de agosto, o artista visual paulistano, Fábio Sampaio, fará a intervenção no Circuito, levando sua arte contemporânea à Praça de Eventos Mar. O artista que vive e trabalha em Aracaju, também irá transformar uma das criações de Altair Santo em uma tela viva, dando ao público a oportunidade de observá-lo executando todo o seu talento. Fábio coleciona uma sequência de exposições individuais e coletivas, em galerias espalhadas pelo Brasil e mundo. Sua obra reúne elementos inusitados e urbanos que imprimem o pensamento livre e criativo do artista.

O traço perfeito e real de Don Kob também faz parte do Circuito de Moda e Arte. Reconhecido como um dos mestres da arte sergipana, além de grafiteiro, Don é ilustrador, caricaturista, comunicador visual e tatuador. A diversidade de sua obra, que também pode ser vista embelezando os muros de nossa cidade, é marcada por uma linguagem contemporânea carregada de representatividade e valor cultural. Don Kob também endossa o time artístico do Circuito que irá transformar uma peça de vestuário em obra de arte.

O circuito conta com as parcerias de Altair Santo, M Depósito de Arte, Fecomércio, Sesc Senac e Instituto Mariana Moura. As intervenções acontecem na Praça de Eventos Mar, sempre das 14h às 21h e o acesso é gratuito.

