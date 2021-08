Cruzeiro derrota Confiança por 1 a 0 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro derrotou o Confiança por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (20) pela 20ª rodada, a abertura do returno da Série B, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Essa foi a segunda vitória seguida dos mineiros, que não perdem há sete jogos na competição. Com o resultado, a Raposa chegou aos 24 pontos e subiu para a 14ª posição.

O gol do jogo foi marcado pelo centroavante boliviano Marcelo Moreno. Aos 21 minutos da segunda etapa, ele cobrou com perfeição uma penalidade máxima e definiu o confronto. O Confiança, com a derrota, segue na penúltima posição com apenas 13 pontos.

Na rodada seguinte, o Confiança recebe o Goiás na próxima quinta-feira (26). Já a Raposa visita o CRB no domingo (29).

Agência Brasil – Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional