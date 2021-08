Governador autoriza ampliação dos passeios e iluminação da entrada de Simão Dias

Obra melhorará a segurança na rodovia e criará um novo cartão postal para a cidade

O governador Belivaldo Chagas autorizou a ampliação dos passeios e a iluminação da rodovia Lourival Baptista, na entrada da cidade de Simão Dias. A assinatura da ordem de serviço foi realizada logo após a inauguração do Ginásio de Esportes José Maria Costa, nesta sexta-feira (20). O investimento é de R$ 976.359,31 e compreenderá uma extensão de 1.400 metros em cada sentido da rodovia.

A moradora Pauliana Santos disse que a iluminação será importante para trazer segurança, assim como para mobilidade e incentivo à prática das atividades físicas na via. “Essa iluminação é importante para quem chega no terceiro turno, para quem chega tarde do trabalho e só vai fazer atividade à noite, para todas as questões que envolvem a iluminação pública”, destacou.

Para o governador, a obra além de melhorar a trafegabilidade de motoristas e pedestres, criará um novo cartão postal para a cidade. “São investimentos que refletem na qualidade de vida da população e incentivam os moradores do município, ainda, a praticarem exercícios, por meio do hábito da caminhada, ou seja, é melhoria também para saúde do cidadão”, ressaltou Belivaldo.

Ambulância

Na oportunidade, também foi realizada a entrega oficial de uma ambulância para Casa de Saúde Pedro Valadares – Associação Beneficente Nossa Senhora Santana. O veículo, no valor total de R$105.000,00, é fruto de recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Luciano Pimentel, no valor de R$ 90.000,00, mais R$ 15.000,000 de contrapartida da instituição.

A Associação Beneficente Nossa Senhora Santana, conhecida como Casa de Saúde Pedro Valadares, passou por recentes melhorias e, além dos atendimentos de urgência e emergência, agora conta com 04 leitos para maternidade e 15 leitos de internamento (04 infantis, 04 masculinos, 04 femininos e 03 para estabilizações).

Para o interventor da Casa de Saúde Pedro Valadares, Chilon de Barros, com o equipamento, o hospital poderá garantir uma melhor assistência aos pacientes. “Esse momento é de agradecimento pelo apoio que tem sido dado do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Agora, a gente vai poder transportar os pacientes para outras localidades, com muito mais conforto e com muito mais segurança”.

Foto: Mário Sousa/Supec